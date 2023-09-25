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НовостиОбщество25 сентября 2023 0:00

На Ямале 25 сентября 2023 года потеплеет до +17 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 25 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 25 сентября

Погода на Ямале на 25 сентября

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 25 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, при прояснении +2...-3. Днем +12…+17 градусов, местами до +7.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью +12 градусов, днем +15. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО