Житель Нового Уренгоя заплатит штраф за наркотик в кармане и за укус полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое состоялся суд над мужчиной, который укусил полицейского, когда его поймали с наркотиками. СУ СК РФ по ЯНАО сообщил, что мужчина признан виновным по статьяи "применение насилия в отношении представителей власти" и "незаконное приобретение наркотиков".

Случилось все еще в июле 2023 года, когда сотрудники полиции остановили 21-летнего молодого человека. Неадекватному мужчине предложили проехать в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Но парень оказался против такого предложения, он оттолкнул полицейского и попытался убежать, а затем, при задержании, укусил полицейского.

Позже стало известно о причинах его странного поведения. Оказалось, что в его карманах находился сверток с наркотиком.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.