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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 14:23

Жительница Ноябрьска лишилась крупной суммы, пытаясь заработать и доверившись мошенникам

Северянка лишилась больше 370 тысяч рублей, поверив неизвестному работодателю
Виктория Терина
Северянка лишилась больше 370 тысяч рублей, поверив неизвестному работодателю

Северянка лишилась больше 370 тысяч рублей, поверив неизвестному работодателю

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Ноябрьска захотела заработать, но лишилась 374 тысяч рублей. Женщине предложил заработать через интернет неизвестный работодатель.

Для заработка нужно было лишь зарегистрироваться на сайте по продаже товаров и делать выкуп товара для продвижения сайта. Мужчина пообещал, что за эту работу ей будут возвращать потраченные деньги с процентами. Женщина, не подозревая, что общается с мошенниками, сделала заказы на общую сумму 374 тысяч рублей. Но после того как ей сообщили, что личный кабинет на сайте заблокировался и нужно сделать еще несколько заказов, она поняла, что стала жертвой мошенников.

ОМВД России по Ноябрьску заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».