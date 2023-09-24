Жительница Ноябрьска лишилась крупной суммы, пытаясь заработать и доверившись мошенникам

Северянка лишилась больше 370 тысяч рублей, поверив неизвестному работодателю Фото: Татьяна Коркина

Жительница Ноябрьска захотела заработать, но лишилась 374 тысяч рублей. Женщине предложил заработать через интернет неизвестный работодатель.

Для заработка нужно было лишь зарегистрироваться на сайте по продаже товаров и делать выкуп товара для продвижения сайта. Мужчина пообещал, что за эту работу ей будут возвращать потраченные деньги с процентами. Женщина, не подозревая, что общается с мошенниками, сделала заказы на общую сумму 374 тысяч рублей. Но после того как ей сообщили, что личный кабинет на сайте заблокировался и нужно сделать еще несколько заказов, она поняла, что стала жертвой мошенников.

ОМВД России по Ноябрьску заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».