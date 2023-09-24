За пять лет в Ноябрьске благоустроены почти все дворовые территории

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске благоустроены почти все дворовые территории. Об этом сообщили в администрации города. Добиться этого удалось за пять лет, в течение которых привели в порядок 479 дворов при общем количестве - 485.

Фото: Администрация Ноябрьска

У подъездов многоквартирных домов стоят лавочки, урны и освещение. Дворовые проезды заасфальтировали, а также обустроили стоянки для транспорта. Кроме того, уже второй год в Ноябрьске капитально ремонтируют детские площадки во дворах. За прошедшее лето отремонтировано 16 игровых зон для юных ноябрян, установлены новые развивающие комплексы, современное и безопасное покрытие.

Крупные изменения прошли во дворе домов 76, 78 и 74 по улице Советская. Там заканчивают благоустройство самой большой многофункциональной площадки. После завершения всех работ во дворе появятся три игровых комплекса, лабиринт, карусели, качели, тренажерная зона под навесом, спортивная и стритбольные площадки.