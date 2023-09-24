В Салехарде прошел субботник на историческом кладбище

Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде прошла осенняя уборка на историческом кладбище, которое находится в центре города. К субботнику присоединились неравнодушные салехардцы и студенты многопрофильного колледжа.

- У многих на этом кладбище нет родственников. Но каждый пришедший сюда сегодня решил внести свой посильный вклад в общее дело. Так мы почтили память тех, кто когда-то жил в этом городе, строил его, делал его красивее. Здесь покоятся ветераны Великой Отечественной и Первой мировой войн, труженики тыла. Из тех захоронений, которые мы уже выявили, я говорю о ветеранских могилах, сохранились более 70-ти. Думаю, что их в три раза больше, - отметил руководитель проекта «Мы помним» Роман Арефьев.

Во время уборки собрана листва, опавшие ветки деревьев, мусор, а также приведены в порядок тропинки.