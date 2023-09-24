На Ямале 24 сентября ожидается сильный ветер до 15 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 сентября, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь и мокрый снег, ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы ветра усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, при прояснении до -4. Днем потеплеет до +9…+14, а местами до +2, по западу +15…+20.

В ближайшие сутки в Салехарде температура воздуха ожидается +12 .. +17 градусов, будет пасмурно. Ветер будет в пределах 4 - 8 м/с, но возможны порывы до 15 м/с.