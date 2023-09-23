Самые креативные школы Салехарда получат по полмиллиона рублей

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский объявил конкурс среди городских школ. Образовательные учреждения будут оценивать на креативность, качество, информационную открытость, продуктивность, результативность и доступность. Также будут учитывать инновационные подходы в обучении, успеваемость детей, количество стобалльников и еще много всего.

Подать заявку с кратким роликом-презентацией можно с 5 по 20 октября на адрес электронной почты: ShavvaEY@slh.yanao.ru

В последующие два дня специалисты оценят материалы, а 23 октября объявят лидеров.

В итоге две школы-победительницы получать по 500 тысяч рублей. Деньги можно будет направить на улучшение материально-технической базы, образовательные программы и другие нужды.

Сегодня в городе работают пять школ, одна гимназия и один лицей, в которых трудятся 1 278 педагогов и обучаются 8 889 детей и подростков.