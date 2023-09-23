Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое появится «Рябиновый сад Золотых грифонов». Как отметил глава города Андрей Воронов, речь идет об одной из инициатив проекта «Уютный Ямал», попавшей в ТОР-3.

- Это будет живая изгородь из саженцев рябины по улице Захаренкова со скамейками, качелями с навесом и беседками, - прокомментировал управленец.

Еще одно место для семейного отдыха обустроят в районе проспектов Губкина, 28 и Петуха. Здесь установят две закрытые площадки для игровых видов спорта (футбол, баскетбол и волейбол) и две игровые площадки для детей разных возрастов, а также проведут озеленение.

А на пустыре между домами №3/1, №3/2, №3/3, №3/4, №3/5, №2/3а, №2/4 микрорайона Восточный сделают современную территорию с игровыми площадками для детей и подростков, спортивными площадками и пешеходной зоной.