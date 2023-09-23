Летняя пассажирская навигация на Ямале завершится в первой половине октября

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале постепенно завершается летняя пассажирская навигация. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, окончательная дата остановки водных судов - середина октября.

Исключение - паромная переправа Салехард - Лабытнанги. Ее закрытие зависит исключительно от погодных условий.

В этом году последние рейсы по маршрутам Салехард - Катравож и Новый Порт - Салехард состоятся 8 октября, Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым Мыс - 9 октября, Салехард - Березово и Яр-Сале - Панаевск - Салемал - Аксарка - Салехард - 10 октября, Салехард - Шурышкары - Мужи - 11 октября, Салехард - Приобье - 16 октября.

Завершив перевозки, суда отправятся в базы отстоя, там их подготовят к следующему сезону.