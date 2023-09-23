Сразу пять ямальских проектов получили микрогранты от Росмолодежи

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Пять ямальских проектов получили поддержку в конкурсе микрогрантов от Росмолодежи. Все они направлены на развитие туризма, патриотического воспитания, детского и молодежного досуга.

Максимальную сумму в 100 тысяч рублей получили Мария Вокуева из Тарко-Сале, Анастасия Шевченко из Лабытнанги и Ксения Ушкова из Тазовского района.

Мария Вокуева проведет «ЭтноСлет», приуроченный к празднованию Дня коренных народов мира. В программе запланированы мастер-классы по сборке чума, северному многоборью и национальным танцам.

Анастасия Шевченко организует в Лабытнанги серию диджей-сетов, причем пройдет она в семи разных локациях.

Ксения Ушкова проведет для детей и подростков Тазовского района, оставшихся на лето в родном крае, дворовые активности: спортивные, культурные и интеллектуальные.

А Дамир Загитуллина из Губкинского организует своп-вечеринку для молодежи, на которой можно будет обменяться ненужной одеждой, предметами и аксессуарами. Также на мероприятии пройдут лекции на тему экологии, акустические концерты и мастер-классы по кастомизации одежды.