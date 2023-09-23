Фото: Алексей Титовский, соцсети

До конца строительного сезона в Салехарде появятся 400 дополнительных парковочных мест. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

На данный момент новые стоянки появились по следующим адресам:

- ул. Республики, д. 30;

- ул. Совхозная, д. 8;

- у детского сада «Мамонтенок»;

- ул. Свердлова, д. 14;

- возле аэропорта,

- у здания АНО «Ямал-Медиа».

Обустройство парковки по ул. Гаврюшина, д. 20 планируется завершить уже на следующей неделе.

Также, по просьбе горожан, в Салехарде отремонтировали автомобильную стоянку у детской поликлиники: выровняли площадку, обновили асфальт и бордюры. Это значительно упростило заезд машин.