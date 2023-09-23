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НовостиОбщество23 сентября 2023 5:21

В Харпе 12 трансформаторных будок украсили яркие граффити

12 ярких граффити украсили трансформаторные будки в Харпе
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе преобразились сразу 12 трансформаторных будок - их украсили яркие граффити. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- ЖКХ-арт - это 48 ярких рисунков, посвященных северной тематике и туризму. За полтора месяца художники из Санкт-Петербурга раскрасили 648 квадратных метров, - отметила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В заключение художники провели для юных харповчан мастер-класс по рисованию. В итоге первый урок в граффити-школе прошел успешно: ребята получили положительные эмоции от творчества в команде, а облик поселка стал ещё более неповторимым.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги появился мурал в виде красочной книги с закладками.