В Харпе 12 трансформаторных будок украсили яркие граффити

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе преобразились сразу 12 трансформаторных будок - их украсили яркие граффити. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- ЖКХ-арт - это 48 ярких рисунков, посвященных северной тематике и туризму. За полтора месяца художники из Санкт-Петербурга раскрасили 648 квадратных метров, - отметила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

В заключение художники провели для юных харповчан мастер-класс по рисованию. В итоге первый урок в граффити-школе прошел успешно: ребята получили положительные эмоции от творчества в команде, а облик поселка стал ещё более неповторимым.

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