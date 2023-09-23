На Ямале 23 сентября 2023 года пройдет мокрый снег

Погода на Ямале на 23 сентября Фото: Вера Зенина

В субботу, 23 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, северный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Салехарде: облачно, вечером - небольшой дождь. Температура ночью +2 градуса, днем +8. Ветер 9-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.