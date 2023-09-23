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НовостиОбщество23 сентября 2023 0:00

На Ямале 23 сентября 2023 года пройдет мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 23 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 23 сентября

Погода на Ямале на 23 сентября

Фото: Вера Зенина

В субботу, 23 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, северный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Салехарде: облачно, вечером - небольшой дождь. Температура ночью +2 градуса, днем +8. Ветер 9-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО