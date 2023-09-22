В Салехарде капремонт музей-квартиры писателя Леонида Лапцуя завершен наполовину

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде начался капремонт музей-квартиры писателя Леонида Лапцуя. Как ранее рассказывали в региональном департаменте строительства и жилищной политики, в деревянном доме 1980-го года постройки, где проживал знаменитый ненецкий писатель, отремонтируют и утеплят кровлю, укрепят конструктивные элементы и выполнят отделку помещений.

Сейчас реставрация музея-квартиры выполнена более чем наполовину. В одноэтажном доме сделали новый фундамент, укрепили и утеплили его, а прежнее деревянное основание заменили на прочные железобетонные сваи, крышу покрыли шифером.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В самом здании сделали новый пол из дерева, позже на него уложат ламинат. Утеплили стены, снаружи их обшили вагонкой из дерева хвойных пород, а затем покроют краской. Увеличены и укреплены межкомнатные проемы, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных граждан.

Сделаны каркасы для установки дверей. Снаружи к дому подведены сети тепловодоснабжения.