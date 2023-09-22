Нейросеть защитит северян от лесных гостей Фото: Юлия Кучеренко

Видеосигнал с пограничной с лесом территории в онлайн-режиме обрабатывается нейросетью. Идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab – разработчика видеоаналитического программного обеспечения. Если хищники выйдут за пределы естественной среды обитания, искусственный интеллект автоматически оповестит об этом экологов.

Идея создания цифровой платформы для распознавания бурых медведей возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». Реализовать ее помогли сотрудники компании МегаФон, которые установили оборудование на границе поселка Пионерский и лесного массива.

По словам директора по национальным проектам мобильного оператора Александра Калошина, идея школьников о применении современных цифровых технологий для заботы о животных очень созвучна тому, что компания делает уже не первый год. Ведь системы экомониторинга оператора связи круглосуточно собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды по всей России.