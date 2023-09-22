Фото: Госжилнадзор ЯНАО

В Тарко-Сале началась отделка квартир микрорайона Южный. Так, в трех домах строители приступили к штукатурке стен и заливке полов, в некоторых квартирах идет облицовка стен ванных комнат и кухонь керамической плиткой.

Качество работ проверили инспекторы службы Госстройнадзора, нарушений не выявлено.

Параллельно ведутся масштабные работы по благоустройству. На части придомовых территорий уже установлены детские и спортивные площадки, завершено устройство тротуаров, проездов и парковок.

Всего в микрорайоне возводят шесть многоэтажных домов, предназначенных для переселения из ветхого жилья - 876 семей.

Общая готовность комплекса - 50%. В будущем здесь планируется строительство школы и детского сада.