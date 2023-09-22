В Шурышкарском районе пассажиров во время шторма везли к парому на надувной лодке

Скриншот из видео

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась тем, как происходит доставка пассажиров к барже во время шторма в селе Питляр.

Сегодняшним утром в местных соцсетях распространилось видео, в котором моторная лодка с пассажирами, среди которых есть ребенок, мчит сквозь бушующие волны к барже. Будь ветер чуть сильнее, маломерное судно могло бы перевернуться.

- Вот так в селе Питляр осуществляется перевозка людей в шторм. Вместо того, чтобы устанавливать баржу у берега и класть переходный понтон, все происходит так, как на видео, - негодует северянин, опубликовавший ролик.

В ответ на это ведомство сообщило, что уже организовало проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства случившегося.

- По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, - прокомментировали в надзорном органе.