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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 11:08

В Шурышкарском районе пассажиров во время шторма везли к парому на надувной лодке

В Питляре в опасный шторм пассажиров везли к барже на надувной лодке
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась тем, как происходит доставка пассажиров к барже во время шторма в селе Питляр.

Сегодняшним утром в местных соцсетях распространилось видео, в котором моторная лодка с пассажирами, среди которых есть ребенок, мчит сквозь бушующие волны к барже. Будь ветер чуть сильнее, маломерное судно могло бы перевернуться.

- Вот так в селе Питляр осуществляется перевозка людей в шторм. Вместо того, чтобы устанавливать баржу у берега и класть переходный понтон, все происходит так, как на видео, - негодует северянин, опубликовавший ролик.

В ответ на это ведомство сообщило, что уже организовало проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства случившегося.

- По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, - прокомментировали в надзорном органе.