Между Надымом и аэропортом перевернулась иномарка

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Ранним утром в Надымском районе произошла авария с пострадавшим. Как сообщили в пресс-службе местного ОМВД, травмы получил сам водитель.

- Установлено, что в 6.15 утра 31-летний водитель «Kia K5», находясь на дороге Надым - Аэропорт, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

К счастью, госпитализация мужчине не понадобилась - медики оказали ему помощь на месте аварии.

Согласно результату освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, водитель был трезв.

Всего с начала 2023 года на ямальских дорогах произошло 3 480 ДТП, в которых 23 человека погибли и 189 получили травмы, в том числе 27 детей.