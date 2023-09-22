Тюменские нефтепроводчики высадили более 4 тыс. сеянцев сосны в рамках экологической акции «Сохраним лес»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» высадили более 4 тыс. сеянцев сосны – они приняли участие в экологической акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло в Тюменском районе, где два года назад бушевали природные пожары. Всего же в рамках акции было посажено около 100 тыс. деревьев на территории площадью 24 га.

Цель экологического мероприятия – привлечение внимания населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в стране, формирование бережного отношения к природе. Отметим, что за три года участия в акции «Сохраним лес» сотрудники компании высадили более 12 тыс. деревьев.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

– Всегда приезжаю с семьей, с детьми – для нас это стало традиционным мероприятием. Мы стараемся прививать детям любовь и бережное отношение к природе, прежде всего, подавая свой пример, – рассказал участник акции, заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом Тюменского УМН Аким Медведев.