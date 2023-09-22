Фото: администрация Пуровского района

До конца строительного сезона в Пуровском районе отремонтируют 16 многоквартирных домов. Для каждого из них определен свой перечень работ, сообщили в администрации муниципалитета.

В Тарко-Сале на улицах Ленина, 36 и Победы, 11 привели в порядок кровлю. В доме №15 микрорайона Геолог утеплили цоколь, а в доме №24 - завершают утепление и обновление фасада. На улице Юбилейная, 20 ремонтируют инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В поселке Уренгой приведут в порядок шесть домов, в Ханымее - три, а в Пуровске и Сывдарме - по одному.

- Объемы по капитальному ремонту домов из года в год не снижаются. Параллельно разрабатываются проекты на обновление еще 27 домов, - добавили в мэрии.