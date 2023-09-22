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НовостиНедвижимость22 сентября 2023 9:10

До конца строительного сезона в Пуровском районе отремонтируют 16 многоквартирных домов

В Пуровском районе отремонтируют 16 многоквартирных домов
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

До конца строительного сезона в Пуровском районе отремонтируют 16 многоквартирных домов. Для каждого из них определен свой перечень работ, сообщили в администрации муниципалитета.

В Тарко-Сале на улицах Ленина, 36 и Победы, 11 привели в порядок кровлю. В доме №15 микрорайона Геолог утеплили цоколь, а в доме №24 - завершают утепление и обновление фасада. На улице Юбилейная, 20 ремонтируют инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В поселке Уренгой приведут в порядок шесть домов, в Ханымее - три, а в Пуровске и Сывдарме - по одному.

- Объемы по капитальному ремонту домов из года в год не снижаются. Параллельно разрабатываются проекты на обновление еще 27 домов, - добавили в мэрии.