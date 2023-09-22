Ямальские преподаватели восточной культуры и языков объединились в социальных сетях

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале появилась региональная ассоциация учителей восточных языков и культур. Создала ее в соцсетях педагог ноябрьской школы №8 Елизавета Асташова, сообщили в региональном департаменте образования.

- В августе Елизавета вместе с еще 15 ямальскими учителями изучала традиции и особенности восточной культуры в Чанчуньском университете, который входит в топ-15 лучших научно-технических вузов Китая. А после повышения квалификации педагог организовала тематическое сообщество в соцсети «ВКонакте», - прокомментировали в ведомстве.

Присоединиться к сообществу могут все желающие. В нем публикуют информацию о последних событиях и актуальных мероприятий, связанных с развитием восточного направления на Ямале.