Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 8:59

Ямальские преподаватели восточной культуры и языков объединились в социальных сетях

Педагог из Ноябрьска создала региональную ассоциацию учителей восточных языков и культур
Марина Прохорова
Фото: департамент образования ЯНАО

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале появилась региональная ассоциация учителей восточных языков и культур. Создала ее в соцсетях педагог ноябрьской школы №8 Елизавета Асташова, сообщили в региональном департаменте образования.

- В августе Елизавета вместе с еще 15 ямальскими учителями изучала традиции и особенности восточной культуры в Чанчуньском университете, который входит в топ-15 лучших научно-технических вузов Китая. А после повышения квалификации педагог организовала тематическое сообщество в соцсети «ВКонакте», - прокомментировали в ведомстве.

Присоединиться к сообществу могут все желающие. В нем публикуют информацию о последних событиях и актуальных мероприятий, связанных с развитием восточного направления на Ямале.