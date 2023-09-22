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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:42

Полигон ТБО, строящийся в Тазовском районе восемь лет, заработает через несколько недель

Полигон ТБО в Тазовском районе заработает в октябре
Марина Прохорова
Фото: Василий Паршаков, соцсети

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В Тазовском районе близится открытие полигона ТБО. По словам депутата Законодательного собрания Ямала Василия Паршакова, первые машины примут здесь уже в октябре.

- Этот проект является значимым шагом в развитии экологической инфраструктуры региона. А еще он является пример успешного сотрудничества государства, местных властей и экологических организаций. Только объединив усилия, мы можем достичь значимых результатов в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду, - подчеркнул управленец.

Строительство полигона велось долгих восемь лет, а сегодня это - современная площадка для приема твердых бытовых и промышленных отходов.

Отметим, что полигон рассчитан на обработку 46 тысяч кубометров мусора в год. Все процессы будут происходить с минимальным воздействием на окружающую среду.