Житель Ноябрьска предстанет перед судом за кражи, грабеж и убийство

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В Ноябрьске осудят 36-летнего местного жителя, обвиняемого в кражах, грабеже и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Началась серия преступлений в мае текущего года. В течение двух месяцев мужчина, регулярно наведываясь в один и тот же магазин, совершил в нем девять краж и один открытый грабеж. Интересовали его алкоголь и продукты.

В один из июльских дней он, находясь на берегу озера, повздорил с отдыхающим там мужчиной. Решив отомстить, северянин взял палку и, подкараулив обидчика, ударил его по голове.

Кроме того, 17 июля обвиняемый зарезал человека во дворе жилого дома. Он нанес своему знакомому 1984 года множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

При этом проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не страдает каким-либо психическим расстройством и прекрасно осознавал, что делал.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины северянина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества) - 9 эпизодов, ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).