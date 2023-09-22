До конца октября в строящейся школе на 800 мест в Губкинском дадут отопление

Фото: Андрей Бандурко, соцсети

В Губкинском продолжается строительство школы на 800 мест в 6-м микрорайоне. До конца октября строители планируют уже подать тепло на объект, чтобы зимой приступить к внутренней отделке, сообщил глава горда Андрей Бандурко.

Сейчас на стройплощадке работают более ста человек. Специалисты выполняют кладку наружных и внутренних стен, перегородок, монтаж кровли.

Площадь современного четырехэтажного здания составит 18 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся начальная и основная школы, информационно-технический центр, большой и малый спортивные залы, актовый зал и лекционная аудитория с эстрадой.

Также для удобства учеников и педагогов в школе будут работать два лифта.