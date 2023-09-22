Фото: администрация Ноябрьска

Минувшей ночью в Ноябрьске открыли проезд около детского сада «Надежда» и школы №8. Об это сообщил глава города Алексей Романов.

- Закончен капитальный ремонт участка протяженностью 400 метров, который соединяет улицы Ленина и Городилова. Теперь путь в школу для 1 200 учеников будет комфортным и безопасным, - подчеркнул управленец.

Фото: администрация Ноябрьска

Впервые на данном проезде обустроены удобные тротуары шириной два метра и установлены 23 светильника. Появились парковки, ливневки и новые дождеприемники, которые помогут справиться с лужами.

- Ровная, отремонтированная дорога и яркий фасад детского сада очень преобразили этот район города, - добавил Алексей Романов.