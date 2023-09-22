В Приуральском районе появится научная детская площадка, посвященная биологии

Фото: Иван Сакал, соцсети

На Ямале продолжается создание научных детских площадок. Ранее одна из них появилась в Губкинском, а вскоре необычное место для игр откроется и в селе Катравож.

- Начинаем детальную проработку новой научной детской площадки в Катравоже. Она разместится на территории школы-сада и будет посвящена биологии, - сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

Кроме того, в рамках проекта на пришкольной территории обустроят крытую хоккейную коробку и установят новое ограждение.

Проектная организация уже определена, изыскательские работы стартовали.

Напоминаем, что проект «Научные детские площадки» реализуется по всей стране по поручению президента России. Созданные интерактивные игровые зоны будут демонстрировать направления науки и работу законов природы.