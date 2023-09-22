На Ямале 22 сентября 2023 года подует ветер до 15 м/с

Погода на Ямале на 22 сентября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, при натекании облачности до +10. Днем +6…+11 градусов.

В Салехарде: облачно, небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +8. Ветер 9-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.