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НовостиОбщество22 сентября 2023 0:00

На Ямале 22 сентября 2023 года подует ветер до 15 м/с

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 сентября

Погода на Ямале на 22 сентября

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, при натекании облачности до +10. Днем +6…+11 градусов.

В Салехарде: облачно, небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +8. Ветер 9-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО