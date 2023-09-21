Юные музыканты из сел Ямала приняли участие в мастер-классах от педагогов «Мастерской Юрия Розума»

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья». Автор: Алексей Дидух.

Педагоги «Музыкальной мастерской Юрия Розума» приехали на Ямал. В этот раз они впервые провели мастер-классы в Яр-Сале и снова посетили Мыс Каменный.

Образовательный проект в Ямальском районе поддерживают предприятия «Газпромнефть-Заполярье» и «Газпромнефть-Ямал». «Мастерская» - одно из масштабных мероприятий программы социальных инвестиций «Родные города».

- В этом году педагоги «Музыкальной мастерской» впервые посетили Яр-Сале. Для ямальских исполнителей это возможность пообщаться с мэтрами и раскрыть свой творческий потенциал. Увлеченность ребят и их стремление к искусству подтверждают, что организация таких проектов имеет большое значение, - отмечает генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Для учеников местных музыкальных школ организовали занятия по академическому вокалу, игре на фортепиано и гитаре. Мастер-классы для юных музыкантов провели всемирно известный пианист Юрий Розум, преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных Даниил Контуашвили и Дмитрий Мурин, а также солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрий Мазанский.

- Как правило, дети из больших городов получают хорошее музыкальное и художественное образование, здесь есть много школ, театров, настоящие педагоги от Бога. А в отдаленных местах, куда часто можно добраться только на вертолете, ребята с точно такими же способностями оказываются изолированы от высокого искусства, настоящего творчества. Поэтому для меня всегда так важно приезжать в самые труднодоступные регионы, рассказывать, что несет музыка, как она выражает душу, что через нее можно воплощать свои чувства, - говорит народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Для педагогов ямальских музыкальных школ провели творческую встречу, на которой обсудили современные методики преподавания.

По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, «Музыкальная мастерская Юрия Розума» - это важное культурно-образовательное событие.

- Уверен, наше сотрудничество будет расширяться, откроются новые музыкальные таланты. Мы всегда с удовольствием ждем гостей на ямальской земле, – отмечает глава района.

Завершилась мастерская открытыми концертами: участники выступили на одной сцене с мэтрами, исполнив произведения Чайковского, Рахманинова, Шумана и Хачатуряна.