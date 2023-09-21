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НовостиЭкономика21 сентября 2023 11:51

Бюджет Лабытнанги получил дополнительные 56 миллионов рублей

Бюджет Лабытнанги пополнился дополнительным 56 миллионами рублей
Марина Прохорова
Бюджет Лабытнанги получил дополнительные 56 миллионов рублей

Бюджет Лабытнанги получил дополнительные 56 миллионов рублей

Фото: Вера Зенина

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о важных изменениях в главном городском финансовом документе - бюджете. Корректировка понадобилась в связи с перевыполнением его доходной части - дополнительные 56 миллионов рублей.

Таким образом, 2 миллиарда рублей направили на реализацию программ, решающих задачи нацпроекта. А более 600 миллионов пойдут на развитие социальной сферы: оснащение школы в микрорайона Орбита, Детской школы искусств, старшей школы в Харпе, молодежной арт-резиденции и прочее.

В итоге бюджет развития увеличился на 18% - более 1,1 миллиарда рублей. А в целом производственный блок в структуре местного бюджета составил 55% или 7,6 миллиарда рублей.