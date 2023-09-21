Бюджет Лабытнанги получил дополнительные 56 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о важных изменениях в главном городском финансовом документе - бюджете. Корректировка понадобилась в связи с перевыполнением его доходной части - дополнительные 56 миллионов рублей.

Таким образом, 2 миллиарда рублей направили на реализацию программ, решающих задачи нацпроекта. А более 600 миллионов пойдут на развитие социальной сферы: оснащение школы в микрорайона Орбита, Детской школы искусств, старшей школы в Харпе, молодежной арт-резиденции и прочее.

В итоге бюджет развития увеличился на 18% - более 1,1 миллиарда рублей. А в целом производственный блок в структуре местного бюджета составил 55% или 7,6 миллиарда рублей.