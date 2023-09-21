При поддержке нефтяников в Ноябрьске появится культурный центр

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В Ноябрьске появится культурный центр. Его построит компания «Газпром нефть» совместно с правительством Ямала и городскими властями.

Об этом на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2023 заявил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

- Мы давно понимали, что в Ноябрьске нужно построить культурный центр, ведь его жители многие годы ездят в другие города, чтобы попасть на спектакль или концерт. И вот с мэром Ноябрьска и губернатором Ямала было решено, что в городе должно появиться место с концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и ставить спектакли. Это будет наш совместный проект, - заявил Александр Дыбаль на дискуссионной сессии TNF «Бизнес и территории: оптимальные модели социального инвестирования».

Как он отмечает, города Югры и Ямала являются ключевыми для компании, поэтому в них реализуются масштабные проекты по созданию социальной инфраструктуры.

Все социальные инвестиции компании объединены в программу «Родные города». В ее рамках организуют грантовый конкурс и помогают реализовать инициативы местных жителей и органов власти в области спорта, культуры, экологии и образования. Помимо этого, компания поддерживает волонтерское движение, которое насчитывает более 9 тысяч сотрудников.

- Мы вместе с местными властями и активистами ищем места и проекты, в которые можно вложить наши ресурсы, чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы наши сотрудники, их семьи и в целом жители городов, где мы ведем свою деятельность, чувствовали себя комфортно. Человеческий ресурс - самый важный для нас, и это отражено в новом слогане компании «Энергия в людях», - отметил Александр Дыбаль.