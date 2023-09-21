В Салехарде пьянка друзей закончилась поножовщиной со смертельным исходом

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде завели уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, зарезавшего собутыльника. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, инцидент произошел 20 сентября в одном из домов по улице Чубынина, где собралась компания любителей спиртного.

- Установлено, что около 17.20 вечера между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнему потерпевшему, а затем скрылся, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Но долго бегать злоумышленнику не пришлось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали - все это время он находился в городе.

К несчастью, раненный мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения.

В настоящее время следователи собирают доказательства вины салехардца, он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).