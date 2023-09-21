В Тазовском отец-наркоман регулярно избивал 8-летнего сына различными предметами

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В Тазовском районе завели уголовное дело на 38-летнего местного жителя, обвиняемого в издевательствах над маленьким сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что житель поселка Тазовский продолжительное время избивал своего 8-летнего сына, в том числе с использованием подручных предметов, тем самым причиняя ему физические и психические страдания, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, правоохранители выяснили, что ранее северянин уже привлекался к административной ответственности за избиение мальчика, а также к уголовной ответственности за незаконную покупку наркотиков.

Сейчас мужчина задержан и обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Андрея Егорова.