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НовостиОбщество21 сентября 2023 3:45

Ямал получил еще 123 тысячи доз вакцины от гриппа

На Ямал пришла вторая партия вакцины от гриппа
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямал получил вторую партию вакцины от гриппа - 123 тысячи доз препарата «Совигрипп». Сейчас его распределяют по муниципалитетам, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В этот раз препарат поступил в двух форматах: предназначенный для иммунизации взрослого населения в количестве 89 640 доз и для иммунизации детей - 33 190 доз.

На сегодняшний день позаботились о своем здоровье 77 тысяч северян: 53,5 тысяч взрослых и 23,5 тысяч детей.

Напоминаем, что сделать прививку можно во всех поликлиниках округа без предварительной записи.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, введут ли в ямальских больницах масочный режим, как это уже произошло в медучреждениях Тюмени и Югры.