В отдаленном селе Надымского района завершается строительство амбулатории

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В отдаленном селе Надымского района - Кутопьюгане - скоро откроется врачебная амбулатория площадью почти 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- Состоит современное и красивое здание из 12 модулей, состыкованных воедино. А ведь еще в июле тут было лишь свайное поле, - отметили в ведомстве.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В амбулатории расположатся 30 помещений: специальные, технические, процедурный и приемный кабинеты, аптечный пункт, санузлы и фильтр-бокс. В них уже частично установили мебель.

Что касается территории, там вовсю идет благоустройство. Участок у амбулатории огородят забором, установят освещение, оборудуют парковку. Тротуар выложат бетонной плиткой и бордюрами, в том числе тактильной, для лиц с ограниченными физическими возможностями.