На Ямале 21 сентября 2023 года вновь пройдут дожди, и подует сильный ветер

Погода на Ямале на 21 сентября Фото: Вера Зенина

В четверг, 21 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +10. Ветер 9-15 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.