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НовостиОбщество21 сентября 2023 0:00

На Ямале 21 сентября 2023 года вновь пройдут дожди, и подует сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 сентября

Погода на Ямале на 21 сентября

Фото: Вера Зенина

В четверг, 21 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +10. Ветер 9-15 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО