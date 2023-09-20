Коренную молодежь Ямала приглашают на образовательные мастер-классы

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовал прием заявок на участие в коммуникативной площадке для представителей молодежи народов Севера. Для 50 претендентов, прошедших конкурсный отбор, в Салехарде проведут серию обучающих мастер-классов и занятия по эффективным коммуникациям.

В программе проекта - мастер-классы по лидерству, обучение навыкам социального проектирования, финансовой грамотности, здоровому питанию, основам творчества народов Севера, интеллектуальные игры и командная работа.

А во время выездной экскурсии в Горнокнязевск участники курса смогут получить практические советы от выпускников прошлого сезона.

Коммуникативная площадка - ежегодный ключевой молодежный проект, который реализуется с 2016 года. Он проводится в рамках реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.