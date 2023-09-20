Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
В салехардском центре «Доверие» испытали бассейн и завершают покраску фасада. Объект готов уже на 75%, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.
Чаша бассейна прошла гидроиспытание на герметичность, в столовой идут работы по сборке технологического оборудования, готовы пассажирские лифты и подъемные устройства для подачи пищи на второй и третий этажи.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Кроме того, в здании уже работают отопление, система вентиляции и канализация, проведено электричество. В помещениях на втором и третьем этажах сделана чистовая отделка, установлены двери и сантехника.
Строители благоустраивают территорию вокруг центра, монтируют входные группы и металлоконструкции декоративных порталов.
Скоро рабочие приступят к монтажу передвижных рельсовых систем со специальным подъемным устройством, предназначенных для комфортного перемещения маломобильных пациентов.