Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В салехардском центре «Доверие» испытали бассейн и завершают покраску фасада. Объект готов уже на 75%, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Чаша бассейна прошла гидроиспытание на герметичность, в столовой идут работы по сборке технологического оборудования, готовы пассажирские лифты и подъемные устройства для подачи пищи на второй и третий этажи.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Кроме того, в здании уже работают отопление, система вентиляции и канализация, проведено электричество. В помещениях на втором и третьем этажах сделана чистовая отделка, установлены двери и сантехника.

Строители благоустраивают территорию вокруг центра, монтируют входные группы и металлоконструкции декоративных порталов.

Скоро рабочие приступят к монтажу передвижных рельсовых систем со специальным подъемным устройством, предназначенных для комфортного перемещения маломобильных пациентов.