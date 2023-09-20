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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:54

В Надыме на фестивале «В ритме улиц» назвали получателей грантов от Росмолодежи

В Надыме назвали имена получателей грантов от Росмолодежи
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В Надыме завершился фестиваль «В ритме улиц», в рамках которого определили получателей грантов от Росмолодежи. Всего участники презентовали 22 проекта, сообщили в администрации муниципалитета.

- Гранты от Росмолодежи получили шесть человек, в том числе надымчанин Егор Игнатов. Сумму в 400 тысяч рублей он направит на реализацию проекта по обучению школьников спидкубингу - собирание кубика-рубика на скорость, - прокомментировали в мэрии.

Всего участники фестиваля получили от Росмолодежи почти 2,5 миллиона рублей.

В пятидневном мероприятии участие приняли более ста человек. Ребята соревновались по разным направлениям, делились опытом, посещали мастер-классы и пробовали себя в новой экстремальной дисциплине.