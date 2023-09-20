Стало известно, введут ли в ямальских больницах масочный режим Фото: Вера Зенина

С наступлением осени, традиционно, возросло число заразившихся ОРВИ. Грипп еще не усел вступить в свои права, поэтому пока число заболевших не является критическим.

Тем не менее, в Тюменской области и ХМАО-Югре уже ввели масочный режим, но пока только в больницах и для самих докторов. Пациенты в праве решать сами, нужно им носить средство защиты или нет.

А вот на Ямале введение масочного режима не планируется. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

- На данный момент информации о введении масочного режима нет, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что сейчас в регионе идет вакцинация от гриппа. Сегодня на окружной склад Ямальского СПИД-Центра поступила новая партия препаратов «Совигрипп». Вакцина уже проходит процесс распределения, после чего будет направлена в медицинские организации округа.

В этот раз препарат «Совигрипп» поступил в двух форматах: для иммунизации взрослого населения - 89 640 доз и для иммунизации детей - 33 190 доз.