Ямальцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках

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Ямальцы стали чаще брать ипотеку для покупки квартиры в новостройках. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка. По словам специалистов, только в июне доля выданных кредитов в отделениях банка составила 41%, в июле – 45,5%, а в августе – 56%. Всего же за июнь-август 2023 года ямальцы получили 7,4 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Объем выданной ипотеки по «Господдержке» вырос почти в два раза – до 1,5 миллиарда рублей, по «Семейной ипотеке» – в четыре раза или до 1,3 миллиарда рублей. А по программе «Ипотека для IT» за лето банком был выдан 21 миллион рублей.

Управляющий Ямало-Ненецким отделением банка Александр Конев также отметил, что в ЯНАО набирает популярность и ипотека для нерезидентов страны.