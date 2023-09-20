Жителей Тазовского ждет масштабное отключение воды Фото: Вера Зенина

Жителей Тазовского ждет масштабное отключение воды. Завтра, 21 сентября, в связи с работами на ВОС-500 «Рыбазавод» краны пересохнут по следующим адресам:

- ул. Пиеттомина д. 2-22; мкр. Школьный (9 домов); ул. Калинина д. 1-33; ГИБДД, ул. Пиеттомина д. 10; отделения терапии и хирургии Тазовской ЦРБ - с 09.00 до 19.00;

- ул. Ленина, д. 1-18; МФЦ; администрация района; ул. Почтовая д. 3-26; Школа искусств; Ростелеком; мечеть; военкомат.

Подвоз воды будет организован в следующих местах:

- ул. Калинина и мкр. Школьный - с 12.00 до 13.00 и с 18.00 до 19.00 (место стоянки машины с водой - открытый хоккейный корт);

- ул. Пиеттомина - с 13.00 до 14.00 (место подвоза между магазином «Елена» и цветочным);

- ул. Ленина - с 16.00 до 17.00 (место подвоза - возле магазина «АрктикШоп»);

- ул. Почтовая - с 17.00 до 17.30 (место подвоза - возле школы искусств).

В ЦРБ подвоз воды будет организован по индивидуальному графику.