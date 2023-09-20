Перевозить пассажиров из Тарко-Сале в Пуровск будут два новых автобуса

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе модернизируют автопарк дорожной техники. На днях в Тарко-Сале прибыли два автобуса марки «МАЗ» на 72 пассажира каждый, сообщили в администрации муниципалитета.

Транспорт оснащен тахографом, системой «ГЛОНАСС», в салонах имеются автономное отопление, видеонаблюдение и экраны автоинформирования пассажиров. Также автобусы адаптированы для маломобильных граждан и инвалидов.

Автобусы будут перевозить пассажиров по маршруту Тарко-Сале - Пуровск.

Всего за последние два года в муниципалитет поступило девять новых автобусов большой и средней вместительности.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале построят отапливаемый гараж для автобусов и дорожной техники. Оно будет состоять из сэндвич-панелей, внутри смонтируют инженерные коммуникации, в том числе систему пожаротушения.