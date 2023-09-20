Салехардские следователи выявили преступную схему в сфере госзакупок для школ

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Салехардские следователи, расследуя уголовное дело о мошенничестве в сфере госзакупок, выявили еще несколько эпизодов.

- В ходе расследования уголовного дела в отношении лиц, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, выявлены более тяжкие преступления коррупционной направленности, - прокомментировали в ведомстве.

Началось все в 2021 году, кода завхозы трех школ решили подзаработать обманны путем. Сговорившись с руководителем коммерческой организации, они обеспечили ему заключение контрактов на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости. Благодаря этому каждый из аферистов «заработал» более 2,5 миллиона рублей. Органами следствия их деяния квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Также в ходе предварительного следствия выяснилось, что руководитель той самой организации неоднократно передавал взятки замдиректорам за их содействие в заключении контрактов. Суммы варьировались от 300 до 500 тысяч рублей.

Таким образом, в отношении взяткодателя заведено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), а получатели обвиняются по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В настоящее время одному из сотрудников школы предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Андрея Егорова.