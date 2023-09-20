В Тазовском районе на два месяца введен карантин по бешенству

Фото: администрация Тазовского района

Власти Тазовского района сообщили о вспышке бешенства на территории Восточно-Мессояхского месторождения.

- С 19 сентября региональной службой ветеринарии установлен карантин, который продлится 60 дней. Также специалисты проводят мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя, - прокомментировали в администрации муниципалитета.

В связи с этим сотрудники ветеринарной службы совместно со специалистами управления по делам коренных малочисленных народов севера и агропромышленного комплекса проводят информационно-профилактическую работу с оленеводами.

Также специалисты рекомендуют жителям, для их же безопасности, избегать контактов с дикими животными, соблюдать меры профилактики и личной гигиены в обращении с домашними питомцами.