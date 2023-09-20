Подвыпивший житель Яр-Сале воткнул нож в живот приятеля

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В Ямальском районе завели уголовное дело на жителя Яр-Сале, пытавшегося зарезать односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Произошло преступление в ночь на 17 сентября, когда компания мужчин собралась за столом для распития спиртного. В какой-то момент между двумя из них завязался конфликт, переросший в поножовщину.

- Установлено, что сельчанин 1999 года рождения нанес оппоненту колото-резанное ранение брюшной полости кухонным ножом. После этого подозреваемый скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники полиции, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, 26-летнему потерпевшему удалось выжить - прибывшие медицинские работники оказали ему своевременную помощь.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а мужчина обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).