Жители Салехарда хотят видеть ледовый городок в русском народном стиле Фото: Вера Зенина

Жители Салехарда выбрали тематику ледового городка, который возведут у ЦКиС «Геолог» в преддверии Нового года. Всего на портал «Живем на Севере» поступило более полутора сотен вариантов устройства городка, на один оказался жителям милее всего - традиционный русский стиль.

- Горожане хотят видеть ледяные скульптуры персонажей русских сказок и мультиков, а также витязей и богатырей Древней Руси. Таким образом, скульпторам придется проявить всю свою фантазию, чтобы создать на главной площади города русскую народную сказку из хрупкого материала, - сказали в администрации.

Таким образом, в городе могут появиться Емеля, Варвара-краса-до пояса коса, Добрыня Никитич и не только.

Еще один городок возведут и у Культурно-делового центра. Здесь организаторы планируют собрать изо льда главные российские достопримечательности.