В Салехарде неподалеку от площади Победы построят дом для переселенцев из ветхого жилья

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
В Салехарде построят еще один дом для переселенцев из ветхого жилья. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, семиэтажка появится в районе площади Победы (между улицами Мира и Республики).
Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: производится вертикальная планировка, прокладываются сети временного электроснабжения, подъездные и внутриплощадочные дороги.
Всего в новом доме смогут проживать 109 семей.
Не останется без внимания и придомовая территория. Рабочие проведут освещение, установят детскую площадку, сделают пешеходные зоны и стоянку для автотранспорта.
Напоминаем, что сейчас в окружной столице для расселения жителей аварийных домов строят 3 700 квартир. Работы идут в разных частях города.