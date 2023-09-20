В Салехарде неподалеку от площади Победы построят дом для переселенцев из ветхого жилья

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде построят еще один дом для переселенцев из ветхого жилья. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, семиэтажка появится в районе площади Победы (между улицами Мира и Республики).

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: производится вертикальная планировка, прокладываются сети временного электроснабжения, подъездные и внутриплощадочные дороги.

Всего в новом доме смогут проживать 109 семей.

Не останется без внимания и придомовая территория. Рабочие проведут освещение, установят детскую площадку, сделают пешеходные зоны и стоянку для автотранспорта.

Напоминаем, что сейчас в окружной столице для расселения жителей аварийных домов строят 3 700 квартир. Работы идут в разных частях города.