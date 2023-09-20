На Ямале 20 сентября 2023 года вновь пройдут дожди, и подует сильный ветер

Погода на Ямале на 20 сентября Фото: Вера Зенина

В среду, 20 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, метами умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, при натекании облачности до +10. Днем +7…+12 градусов, местами до +17.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +10. Ветер 9-15 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.