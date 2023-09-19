Нефтяники восполнили популяцию краснокнижного осетра

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Экологи «Газпром нефти» совместно с сотрудниками федерального агентства по рыболовству «Главрыбвод» восполнили популяцию сибирского осетра. Они выпустили в Иртыш 120 тысяч мальков весом свыше 10 граммов. Это оптимальная масса для их выживания в естественной среде.

Молодь, которую выращивали в течение четырех месяцев, пройдет сотни километров по одной из крупнейших в мире рек - Оби - к местам постоянного обитания - Обская губа в Карском море. Уже через пять лет сибирский осетр достигнет зрелости и сможет дать потомство.

Как отметил директор по общим вопросам «Главрыбвода» Игорь Ивлев, в течение ближайших лет угроза исчезновения ценной рыбы должна быть ликвидирована. Это станет возможным благодаря совместной деятельности с предприятиями, работающими в Западной Сибири.

- Бережное отношение к хрупкой ямальской природе - один из ключевых принципов производственной деятельности предприятия, - отмечает генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов. - За 5 лет мы выпустили в воды Обь-Иртышского бассейна 17 миллионов мальков различных видов рыб.

Масштабная работа по восполнению популяции ценных, редких и исчезающих видов рыб проходит под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города», оператором проекта выступает «Газпромнефть-Развитие».

В этом году нефтяники совместно с «Главрыбводом» выпустят в водоемы России более 5,4 миллиона мальков сибирского осетра, нельмы, кеты, сазана и атлантического лосося. Проект по зарыблению охватывает реки и озера Архангельской, Оренбургской, Томской, Сахалинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.