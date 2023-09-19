На Ямале пройдут концерты артистов из стран Азии

Фото: департамент культуры Ямала

Ямальцы смогут посмотреть выступления творческих коллективов из стран Азии. Как сообщили в региональном департаменте культуры, концертные программы пройдут с 27 сентября по 8 октября в Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и Новом Уренгое.

По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова на Ямале налажено культурное сотрудничество со странами Азии: Индией, Индонезией, Вьетнамом, Китаем, Монголией и Ираном. Артисты выступят в окружных центрах народных культур.

Северянам представят четыре концертные программы:

- «Нас много» - знакомство с музыкой современного Ирана;

- «Эхо Могольской империи» - классическая индийская музыка традиции хиндустани;

- «Музыка великой степи» - музыкальная культура Монголии;

- «Единственный звук во Вселенной» - китайская классическая музыка в исполнении выдающихся мастеров.

Вход на все концерты и творческие встречи - свободный.